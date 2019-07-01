В Одессе произошла кровавая трагедия. Здесь на пляже был убит подданый Королевства Марокко. Об этом передает УНН со ссылкой на собственные источники в силовых органах.

Как сообщил источник, на пляже "Аркадия" неизвестный ударил ножом в сердце подданого Марокко. Иностранец скончался в карете скорой помощи от резаной раны. Погибший был студентом одного из одесских вузов.

По факту чрезвычайного происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас полиция выясняет все детали и обстоятельства пляжной трагедии. Сыщикам предстоит установить личность убийцы и что послужило причиной нападения.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что группа неизвестных в Одессе угрожала журналистам жестокой расправой.

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