В ночь на понедельник, 1 июля, Военно-воздушные силы Израиля нанесли мощный ракетно-бомбовый удар по столице Сирии Дамаску и его пригородам. По итогам обстрела не менее четырех человек погибли и двадцать один получили ранения.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA.

В Сирии утверждают, что в ночь на понедельник средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку, целью которой были города Дамаск и Хомс. По данным агентства SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана. В итоге обстрелов среди жертв оказался один ребенок.

Пока официальных комментариев со стороны Армии обороны Израиля не поступало.

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