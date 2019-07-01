После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 деловые круги с радостью восприняли известие об отмене американских санкций против китайской компании Huawei. Однако радость была преждевременной. Оказалось, что речь не идет о полной ликвидации глобальной торговой блокады.

Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу решение президента США о разрешении Huawei вновь приобретать американскую продукцию не является "безоговорочной амнистией".

Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, как передает DW.

Так чиновник прокомментировал выступления ряда сенаторов, заявивших о решимости добиться возобновления всех санкций против китайского концерна. "Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США", - заверил Кудлоу.

Напомним, что Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.