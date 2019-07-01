В Европе снова проблема у туристов из Украины. В Сицилии, в аэропорту города Катания, как минимум пять раз переносили рейс PQ672 компании SkyUp. Лайнер должен был вылететь в Киев еще в 18:40 30 июня, но люди все еще остаются на солнечном острове.

Об инциденте "Украинской правде" сообщил пассажир рейса Андрей Деревянко. По его словам, туристы не имеют никакой поддержки от авиаперевозчика.

Фото: Андрей Деревянко

"Мы не имеем никакой поддержки от авиаперевозчика. В колл-центр невозможно позвонить, просто никто не отвечает. Локальная хендлинговая компания получила разрешение только выдать сэндвичи. На мой вопрос об отеле я получил ответ, что они не имеют такого разрешения от авиакомпании", - рассказал он.

Также Деревянко отметил, что на табло запланированных на ближайшее время рейсов рейса на Киев нет.

Позже он рассказал, что появился вариант размещения в отеле, но, по его словам, половина пассажиров не доверяет авиакомпании - они считают, что их оставят на произвол судьбы и не хотят покидать аэропорт.

"Теперь ждем представителя авиакомпании, который должен решить, как действовать в этой ситуации. Напомню, прошло уже 7 часов с момента запланированного вылета", - подчеркнул он.

В 02:48. Андрей Деревянко сообщил, что часть пассажиров согласилась ехать в отель, а часть - остается в аэропорту.

"Есть недоверие, что авиакомпания оставит их здесь самих решать проблему возвращения. Между тем, рейс из Киева перенесли на 04:30, то есть наш вылет еще дальше, не раньше семи по местному времени", - рассказал он.

Однако в это время лайнер не взлетел, а в 03:23 нашим туристам дали новое обещание. "Только что получили сообщение от авиакомпании, что предоставляет проживание. Рейс на данный момент планируется на 07:20 по местному времени", - рассказал Андрей Деревянко.

Ранее "Страна" сообщала, что известного туроператора оштрафовали на 1,5 млн грн за ложь туристам.

Также мы рассказывали, что во Львове туристы не могли улететь в Египет. Рейсы задерживали больше, чем на сутки.