Экстренный саммит Евросоюза в Брюсселе, по состоянию на утро 1 июля, так и не возобновил свою работу. Здесь всю ночь шли кулуарные переговоры по поводу избрания нового главы Еврокомиссии, но безрезультатно. Глава Евросовета Дональд Туск никак не может уговорить лидеров стран согласиться с кандидатурой Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии (ЕК).

Об этом ТАСС сообщил в кулуарах встречи европейский источник.

"Двусторонние переговоры длятся уже пять часов. Прогресса нет, компромисса нет", - отметил он.

Около 23:00 (00:00 по Киеву) Туск приостановил работу саммита, чтобы попытаться убедить отдельных лидеров принять кандидатуру голландца Франса Тиммерманса на пост главы ЕК. Однако Вышеградская четверка (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), а также Италия, продолжают выступать против него. "В связи с тем, что ситуация не меняется, Туск пытается предложить другие имена, чтобы понять, как достичь компромисса", - добавил другой дипломат.

Главы государств и правительств 28 стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе пытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов Евросоюза, которые будут руководить сообществом в 2019-2024 годах. Это уже третья попытка: первый раз этот вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом 20-21 июня, и оба раза - безрезультатно.

На кону - должности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также председателя Европарламента Антонио Таяни. Все они уже объявили, что покидают свои посты. Полномочия всех, за исключением Таяни, истекают 31 октября. Мандат главы Европарламента прекращает действовать с первой сессии Европарламента нового созыва (избранного 23-26 мая), которая пройдет 2-4 июля в Страсбурге.

Как и ожидалось, начавшийся в воскресенье саммит проходит крайне тяжело и может растянуться на понедельник. Более того, есть вероятность, что лидеры так и не смогут достичь соглашения и решат созвать еще один саммит.