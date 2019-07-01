В США произошла очередная авиакатастрофа, которая унесла жизни людей. Вчера, 30 июня, в Далласе (штат Техас - Прим.Ред.) небольшой двухмоторный самолет Beechcraft BE-350 King Air во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся. Погибло не менее 10 человек.

Об этом передает Associated Press.

Информацию о погибших уже подтвердили местные власти. Пресс-секретарь муниципалитета Мэри Розенбет назвала причину катастрофы и заявила, что в здании ангара по предварительным данным людей не было.

Для расследования трагедии в Даллас оперативно прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.

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