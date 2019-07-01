В воскресенье, 30 июня, в киевских группах стало распространяться видео, на которых два медика из Скорой помощи расписывают лифт столичного дома агитацией за действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Первыми видео дал паблик dtp.kiev.ua: "Елехторат ... Кода у медиков в. в голове. Киев проспект Правды", - говорится в подписи. Кроме того, указывается, что данные кадры паблику прислал пользователь по имени Виталий.

На самих же кадрах видно, как якобы сегодня, 30 июня, около полудня два парамедика, мужчина и женщина зашли в лифт. Как только двери закрыли, мужчина достал фломастер и на стенах написал "Зе!" (слоган предвыборных кампаний Зеленского и пропрезидентской партии "Слуга народа").

В комментариях люди в основном высказали недовольство тем, что происходит на видео. Некоторые же засомневались, не является ли это постановкой с целью запустить вирусное видео, дискредитирующее президента.

Ранее "Страна" писала, как в Краматорске националисты напали на кандидата от Оппозиционной платформы Наталью Королевскую.

Также напомним, что партия в Болгарии показала агитационный ролик с расстрелом Зеленским депутатов из сериала "Слуга народа".