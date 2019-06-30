Президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране очень сильная армия, перед которой никто не выстоит. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе выступления на американской военной базе Осан в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы создали такую сильную армию, какой она не была прежде. (...) Мы очень вами гордимся. Ни у кого никогда не будет и шанса выстоять перед нами", - сказал он, обращаясь к военнослужащим. Трамп также выразил надежду на то, что мощь американской армии не придется проверять на практике. "Более вероятно, что, имея такую сильную армию, нам действительно не придется ее использовать", - отметил он.

Напомним, в 2019 году Трап утвердил рекордный по размеру военный бюджет - 716 миллиардов долларов, - который более чем в 15 раз превышает военный бюджет России. В общей сложности бюджет на следующий год предполагает выделение $173,8 млрд на военные операции американских военных за границей, а также на чрезвычайные нужды, включая строительство пограничных заграждений.

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