В Краматорске у здания окружного административного суда, где слушается дело о законности слогана "Восстановим отношения с Россией" кандидата в нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Солода (округ 47) националисты обсыпали мукой сторонников оппозиционного народного депутата. Больше всего досталось кандидату в нардепы от той же политической силы Анастасии Петренко (45 избирательный округ в Авдеевке). Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская на своей странице в Facebook.

По словам Королевской, радикалы, подконтрольные людям из команды Петра Порошенко, напали на Анастасию Петренко внезапно. "Мы требуем, чтобы правоохранительные органы наказали это хулиганье и навели порядок в городе, если этого не может сделать местная власть", - написала нардеп Наталья Королевская.

Фото: facebook.com/nataliya.korolevskaya

Напомним, на кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Солода подали в суд за бигборд со слоганом "Восстановим отношения с Россией – вернём мир на Донбасс".

Рассмотрев иск, Донецкий окружной административный суд признал такую агитацию законной и не увидел в ней нарушений принципов суверенности государства.

Сегодня в Краматорске рассматривалась апелляция на решение административного суда – но и на этом этапе судебного разбирательства победа осталась за Солодом, несмотря на давление, которое на судей оказывали националисты.

В интервью интернет-изданию "Карачун" Анастасия Петренко прокомментировала нападение радикалов: "На меня напали отморозки, обмотанные флагами Украины и выкрикивающие националистические лозунги – они начали толкаться, пытаться сбить меня с ног, а потом обсыпали меня мукой, с ног до головы. Слава Богу, меня вовремя защитили наши ребята. Сегодня мы видим, что мира и единства в нашей стране хотят не все. Люди и партии, кормившиеся за счет войны последние 5 лет, сделают все, чтобы она продлилась до последнего украинца".

Фото: karachun.com.ua

Как сообщала "Страна", в 2016 году в Славянске на праздничном шествии ко Дню Победы над нацизмом люди в камуфляже, выкрикивая "ганьба", облили зеленкой и обсыпали мукой народного депутата Украины Наталью Королевскую. Инцидент повторился в Одессе, куда Королевская приехала с визитом в июне 2017 года.

Врачи диагностировали у Королевской ожог глаза и частичную потерю зрения.