Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 43-летний Владимир Кличко опроверг слухи о его возвращении в ринг.

"Я непреклонен в своем решении закончить с боксом и переключиться на другую сферу. Я никогда не выигрывал так много, как когда проиграл Джошуа. У меня много побед, но то, что я узнал после боя на "Уэмбли", важнее любого успеха. Раньше я думал, что неудача – это не мой путь. Сегодня я знаю, что страстное поражение – это путь развития", - цитирует The Sun Кличко.

По словам боксера, его фокус сместился на другую карьеру. "Сегодня мои поля битвы отличаются (речь идет о получении докторской степени и преподавании)", – сказал Кличко.

Ранее была информация, что DAZN предложил Кличко вернуться в ринг и подписать контракт на 3 поединка и 80 млн долларов.

Кроме того, мы сообщали, что в конце июня в Средиземном море загорелась яхта, на борту которой был Кличко-младший.