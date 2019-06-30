В воскресенье объединенные силы националистов – Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", "Конгресс украинских националистов", "Организация украинских националистов" - провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства", приуроченный к 78-й годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941. Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

"По улицам Львова прошло шествие, к которому присоединились активисты националистических организаций и рядовые львовяне. Большинство присутствующих по случаю праздника оделись в вышиванки", - говорится в сообщении политсилы.

Марш прошел от памятника Степану Бандере до проспекта Свободы и памятника Шевченко. На Вече националистов слово взял Олег Тягнибок, который заявил, что "никто кроме националистов не сможет остановить реванш пророссийских антиукраинских сил".

Впрочем, дата 30 июня 1941 года вошла в историю благодаря событиям так называемого "львовского погрома", в котором приняли участие украинские националисты из ОУН Степана Бандеры. В ходе погрома местных евреев ловили, избивали, подвергали издевательствам на улицах города, а затем расстреливали. Жертвами погрома стали несколько тысяч евреев.

В этот же день, 30 июня 1941-го бандеровское крыло ОУН объявило о создании украинского государства. Украинское правительство возглавил соратник Бандеры Ярослав Стецько, известный антисемитскими взглядами. Еще до нападения Германии бандеровцы из ОУН планировали этнические чистки и предлагали программу "Украина для украинцев", плакаты с этим лозунгом националисты расклеивали по Львову 30 июня.

Фото: national_corps/Twitter

Как сообщала "Страна", под брендом партии ВО "Свобода" на выборы 2019 в Верховную Раду идут сразу несколько националистических организаций. Список возглавил лидер партии Олег Тягнибок. Следом идут глава Нацкорпуса Андрей Билецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, председатель "Правого сектора" Андрей Тарасенко, бывший вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский. Рейтинг "Свободы" - около 2%, на данный момент в парламент партия не проходит.

Подробно о том, кого объединенные националисты ведут читайте в нашей заметке.

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