Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук не покупал телеканал "Интер". Об этом сообщает пресс-службе политика в Facebook, комментируя появившуюся информацию в СМИ.

"Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы покупке Медведчуком телеканала "Интер". Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобной сделки", – сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Ранее в Telegram-канале "Украинского Института анализа и менеджмента политики" сообщалось, что Медведчук якобы купил у предпринимателя Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала "Интер".

Информация эта "разгонялась" по ряду сайтов (в том числе, принадлежащим Игорю Коломойскому) на протяжении последних нескольких дней.

Как сообщала "Страна", в Минске четырех освобожденных благодаря Медведчуку передали Украине. Также "Страна" анализировала, что означает возврат пленных для мирного процесса на Донбассе и выборов в Украине.

Ранее Медведчук не нашел цензурных слов по поводу реакции Зеленского на освобождение пленных украинцев.