В Киеве в субботу, 29 июня, во время патрулирования территории Мариинского парка возле Верховной Рады, полицейские обратили внимание на странного гражданина, который с черным дипломатом в руках то приседал,то вставал во время передвижения по парку.

Увидев патрульную машину, необычный прохожий начал убегать, но чемодан не бросил и ноша помешала ему скрыться от полиции. Как мы позже узнали от наших источников в Нацполиции, ему пришлось вызывать следственно-оперативную группу так как были обоснованные подозрения, что в чемодане – наркотики.

Как оказалось, задержанный делал в парке возле Верховной Рады закладки для своих "покупателей". При осмотре дипломата выяснилось, что так и есть – внутри было аккуратно уложено около двух десятков свертков с таблетками, по внешнему виду похожими на амфетамин.

По мнению оперативников "минер" (так на сленге называют закладчиков наркотиков) использовал классический дипломат чтобы придать себе более интеллигентный вид и отсеять подозрения что при нем могут быть наркотики.

Задержанного доставили в местное управление полиции для оформления материалов. экспертиза подтвердит, что изъятые таблетки – действительно амфетамин ,то согласно ч.1 ст.307 УК Украины ("Незаконный сбыт наркотических веществ), ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине июня СБУ накрыла группу международных наркодилеров и конфисковала кокаина на $200 000.

Тогда же мы писали, что в Киеве задержали фельдшера, который пытался пронести в СИЗО наркотики.