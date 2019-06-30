В воскресенье, 30 июня, Центральная избирательная комиссия Украины внесла партию "Рух новых сил Михаила Саакашвили в бюллетень на выборах в Раду-2019. Партия будет идти под последним номером - 22. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

При этом глава ЦИК Татьяна Слипачук пояснила представителю "Руха новых сил" Павлу Богомазову, что № 22 был единственным номером, на который партия могла рассчитывать. В свою очередь Богомазов отметил, что такая ситуация произошла "не по их вине", и отметил, что позиция РНС - проведение повторной жеребьевки.

Однако большинство присутствующих на совещании в ЦИК представителей политпартий высказались против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в избирательном бюллетене. Участники совещания указывали, что во время проведения агитации используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, за кандидатов в народные депутаты от которой избиратель может отдать свой голос. "Поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления", - отметили в ЦИК.

"Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" под № 22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Как сообщала "Страна", 30 июня в ЦИК должны утвердить очередность размещения партий в бюллетене.

Также ЦИК Украины зарегистрировал почти сотню кандидатов в депутаты от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.