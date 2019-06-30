Экс-президент Черногории Момир Булатович скончался в возрасте 62 лет. Он правил страной в 1990-1998 годах, в период, когда Черногория была частью Союзной Республики Югославия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Он скончался на 63 году жизни в селе Рачи недалеко от Подгорицы. Причина его смерти не называется. После ухода с поста главы государства он до 2000 года возглавлял правительство Союзной республики Югославия. На этой должности он сообщил гражданам о введении военного положения перед бомбардировками НАТО 1999 года.

Напомним, что Момир Булатович родился 21 сентября 1956 года в Белграде. Он написал книгу мемуаров, озаглавленную The Rules of Keeping Silent (перевод с англ. "Правила молчания"), в которой раскритиковал своих прежних союзников, включая последнего президента Сербии и Черногории Светозара Маровича.

В 2009 году Булатович ушел из политики и занялся научной деятельностью. В последнее время проживал в Белграде.

Момир Булатович. Фото: wikipedia.org/Булатович_Момир

Напомним, Черногория начала обменивать гражданство на инвестиции в экономику страны.

Также мы писали, как из Черногории выдворили 50 монахов и священников Сербской православной церкви.

Год назад президент США Дональд Трамп рассказал об "агрессивной Черногории", которая может начать Третью мировую". Правительство Черногории также ответило Трампу на обидные слова.