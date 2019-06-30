Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии предложил отозвать делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ. Соответствующий вопрос призвали вынести на голосование в парламент. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Совете считают, что Россию вернули в ПАСЕ под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то, что Кремль игнорировал все резолюции в отношении Крыма и Украины и продолжает нарушать международное право.

Напомним, что в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы несмотря на сопротивление нескольких евродепутатов, приняла решение о возвращении России в организацию. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

"Страна" писала о причинах такого решения и о реакции украинской делегации.