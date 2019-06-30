Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать с концертами в России после начала массовых протестов в Грузии, а также поддержала требование протестующих об отставке главы грузинского МВД. Свое заявление она опубликовала на странице в сети Facebook.

"Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствую, что и каждый из вас, увидев [депутата Госдумы Сергея] Гаврилова в кресле спикера [грузинского парламента]. Россия - оккупант, Путин - наш общий враг", - приводит перевод поста исполнительницы на русском языке издание "Грузия Online".

Накануне Катамадзе выступила с концертом в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", из-за чего подверглась резкой критике в Грузии. По словам певицы, это был самый тяжелый концерт в ее жизни, где она объявила о прекращении своей концертной деятельности в России.

Нино Катамадзе. Фото: facebook.com/nino.katamadze

Напомним, антироссийские протесты продолжаются в Тбилиси с 20 июня. Демонстрации начались после того, как депутат Государственной думы России, коммунист Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседаний. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.

После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них - полицейские. 21 июня после массовых протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с начала июля, в то же время он не уточнил, до какого числа будет действовать запрет. "Роспотребнадзор" позже заявил об "ухудшение качества" грузинского вина и запретил ввозить этот продукт нескольких производителей.

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