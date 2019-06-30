ОБСЕ получила сообщения от украинской стороны и представителей незаконных вооруженных формирований Донбасса о завершении разведения сил у Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии для СМИ.

В воскресном рапорте СММ сказано, что сообщения от двух сторон поступили с разницей в день.

"29 июня СММ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованной участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня Миссия получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской", - написано в отчете Миссии.

Участники СММ также напомнили хронологию событий.

"26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств начался, когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований оставили свои передовые позиции вместе с вооружением и вышли за пределы участка разведения", - сказано в рапорте.

В дальнейшем в течение нескольких дней Миссия наблюдала за тем, как военные с обеих сторон покидали другие позиции на участке разведения. В пределах участка разведения ВСУ начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирование. А участники вооруженных формирований разобрали укрытия, убрали несколько бетонных блоков и приступили к обустройству новой контрольно-пропускной инфраструктуры за пределами участка разведения.

Как отмечает СММ, сейчас на участке разведения спокойная и стабильная ситуация.

Напомним, ранее об отводе боевиками войск возле Станицы Луганской сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

А "Страна" сообщала, что на подконтрольной боевикам территории Донецкой области исчез беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия.