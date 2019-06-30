В понедельник, 1 июля, в Украине начнутся международные военные учения Sea Breeze 2019. В Одессе завершаются подготовительные мероприятия и сбор участников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Так, самолеты доставляют в Одессу личный состав, технику и необходимое для проведения учений оборудование. "Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений. Кстати, четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами из Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант", – рассказали в пресс-службе.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступает и США. Учения Sea Breeze 2019 начнутся 1 июля.

Фото: mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Одессу зашел десантный корабль с морскими пехотинцами США на борту.

Также стало известно, что в Черное море идет эсминец США, оснащенный крылатыми ракетами.