Тарас Михалик ушел из московского "Локомотива": у спортсмена закончился контракт с российским футбольным клубом. Об этом пресс-служба клуба сообщила в Twitter.

35-летний защитник играл за "железнодорожников" 6 лет. А до 2013 года он выступал за киевский "Динамо".

В составе "красно-зеленых" Михалик выиграл чемпионат России 2018 года и трижды становился победителем Кубка страны.

Ранее украинец объявлял о планах завершить карьеру. Однако в последнем интервью признался, что тренируется с "Волынью".

"Пока окончательного решения не принял. Сейчас уже пятый день тренируюсь в Луцке с местной командой, "Волынью". Это мой родной город, ехать никуда уже не хочу. Клуб предложил мне однолетний контракт. Поэтому сейчас тренируюсь, а чуть позже примем совместно окончательное решение. Команда ставит задачу возвращения в Премьер-лигу", - сказал Михалик корреспонденту Sport24.

Скриншот: Twitter/ fclokomotiv

Между тем официальный сайт "Локомотива" сообщил, что 30 июня у клуба подошли соглашения еще с несколькими игроками. Кроме Михалика клуб покидают Дмитрий Тарасов, Виталий Денисов, Алан Касаев, Аршак Корян, Игорь Портнягин

Скриншот: fclm.ru

Ранее "Страна" писала о том, что украинский голкипер Андрей Лунин может уйти из "Реала" в "Бетис".

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