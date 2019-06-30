На новом сегменте оптового рынка электроэнергии, который заработает с 1 июля, состоялись первые торги по продаже и покупке электроэнергии (э/э), необходимой для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток. Об этом сообщается на сайте госпредприятия "Оператор рынка".

"Оператор рынка" отвечает за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР). В торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч (без НДС). В торговой зоне "Бурштынский остров" было реализовано 9,435 млн кВт-ч э/э в среднем по 1776 грн за МВт-ч (без НДС).

В период в период максимальной суточной нагрузки (с 08:00 до 23:00) граничные почасовые цены колебались от 1899 до 2020 грн за МВт-ч (без НДС), в период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) – от 894 грн до 949 грн за МВт-ч (без НДС).

Таким образом, 30 июня на следующие сутки было продано 160 млн кВт-ч э/э, это около половины среднесуточного объема потребления э/э в Украине в весенне-летний период. По прогнозам "Оператора рынка", на биржевых сегментах нового оптового рынка э/э - РСВ и ВСР - во втором полугодии 2019 года будет продаваться до 20% потребляемой в Украине (около 14,6 млрд кВт-ч).

Почасовые результаты на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Как сообщалось, "Оператор рынка" накануне 1 июля опубликовал предельные цены (price caps) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составила 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), накануне запуска рынка внесла изменения в правила купли-продажи э/э на РСВ и ВСР, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых "price caps". Правила предполагают девятимесячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

С 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии, что обусловлено принятым законом "О рынке электрической энергии". С внедрением рынка электроэнергии связано выделение Украине макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро. Ожидается. что новая система будет осуществляться по европейской модели, направленной на разрушение монополий поставщиков энергоносителей. То есть в теории потребители смогут выбирать, у какой компании покупать электричество, а власти уверяют, что тарифы не изменятся. На практике же не исключено, что многие поставщики начнут повышать цены, кивая на то, что это все рынок.

При этом, если для населения с 1 июля тарифы не вырастут, для бизнеса ситуация куда хуже. "25 облэнерго уже объявили о повышении цен на 15-25% потребителей до 150 кВт, то есть, для малого и среднего бизнеса", - заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус на заседании правительства 26 июня. То есть, стоит готовится к подорожанию товаров и услуг, ведь предприниматели наверняка заложат новые тарифы на электроэнергию в ценник.

Модель запускаемого рынка пока еще сырая, а расчеты чисто теоретические. Скорее всего, население переведут на единый тариф, отменив существующее зонирование. В конце июня уже появилась информация, что с 1 июля в Украине отменяют ночной тариф на потребление электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом заявил председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.

Как сообщала "Страна", Евросоюз озвучил требования для получения 500 млн евро транша Украиной, рекомендовав Украине отложить введение нового рынка электроэнергии.