На Донбассе с начала суток боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня 8 раз. Среди ВСУ пострадавших нет. Об этом на вечернем брифинге сообщил представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что в ходе обстрелов было применено оружие, запрещенной Минскими соглашениями.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

В штабе уточнили, где именно были зафиксированы нарушения режима прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи населенного пункта Марьинка, по направлению Трудовская - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП; неподалеку Лебединского, по направлению Ужовка - из гранатометов разных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Широкино, по направлению Саханка - из автоматических гранатометов; неподалеку Опытного, по направлению Спартака - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; на окраине населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского - из станкового противотанкового гранатомета", - написано в отчете штаба ООС.

ВСУ дали адекватный ответ на обстрелы со стороны противника.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отмечает штабная сводка.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В предыдущей сводке сообщалось, что за прошедшие сутки боевики 31 раз обстреляли украинские позиции. В результате двое бойцов ВСУ получили ранения.

27 июня в штабе ООС рассказали, что противник начал выполнять отвод своих сил.