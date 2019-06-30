В ночь на 30 июня в Харькове пьяный водитель устроил ДТП. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Автомобиль участника ДТП. Фото: hk.npu.gov.ua

29 июня в 23:25 на Белгородском шоссе в Харькове автомобиль "Тойота" врезался в "Фольксваген", который двигался впереди в попутном направлении. Прибывшие на место происшествия следователи предварительно установили, что виновник аварии двигался со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Деревянко. В районе АЗС по улице Сокольницкой "японец" допустил столкновение с "Фольксвагеном".

В результате ДТП пострадали водитель "Тойоты" и три пассажира "Фольксвагена", среди которых двое - это дети 4 и 10 лет. Все пострадавшие с травмами средней степени тяжести доставлены в больницу.

Автомобиль участника ДТП. Фото: hk.npu.gov.ua

По предварительным выводам следствия, водитель "Тойоты" находился в состоянии алкогольного опьянения. Второй пострадавший водитель был трезв.

Запись о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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