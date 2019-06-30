Сегодня, 30 июня, в Минске прошел заключительный соревновательный день Европейских игр, когда украинцы завоевали еще 14 медалей – 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Всего Украина завоевала 51 медаль на Европейских играх. Об этом сообщает "Трибуна".

Спортивная гимнастика

Мужчины

Конь

Давид Белявский (Россия) Олег Верняев (Украина) Андрей Лиховицкий (Беларусь)

Олег забрал золото на брусьях (15.333 балла), обыграв Мариуса Георгиу из Кипра (14.900) и Ферхата Аричана из Турции (14.833).

Опорный прыжок

Артур Давтян (Армения) Дмитрий Ланкин (Россия) Игорь Радивилов (Украина)

Брусья

Олег Верняев (Украина) Мариус Георгиу (Кипр) Ферхат Аричан (Турция)

Кольца

Марко Лодарио (Италия) Ванах Давтян (Армения) Игорь Радивилов (Украина)

Вольные упражнения

Эмиль Суравуо (Финляндия) Джарни Реджини-Моран (Великобритания) Петр Пахнюк (Украина)

Женщины

Бревно

Нина Дерваэль (Бельгия) Ангелина Мельникова (Россия) Диана Варинская (Украина)

Вольные упражнения

Анастасия Бачинская (Украина) Анета Голашова (Чехия) Джессика Кастлс (Швеция)

15-летняя украинка Бачинская обыграла более взрослых соперниц с результатом в 13.200 балла

Греко-римская борьба

Мужчины

До 87 кг

Жан Беленюк (Украина) Ислам Аббасов (Азербайджан) Виктор Лоринц (Венгрия) Аркадиуш Кулинич (Польша)

Украинский борец выиграл Европейские игры (ВК до 87 кг), одолев азербайджанца Ислама Аббасова – 3:1.

Велотрек

Женщины

Гит

Дарья Шмелева (Россия) Алена Старикова (Украина) Мириам Вече (Италия)

Бокс

Мужчины

До 75 кг

Александр Хижняк (Украина) Сальваторе Чавалларо (Италия) Андрей Чемеш (Словакия) Майкл Невин (Ирландия)

Хижняк победил итальянца Кавальяро в категории до 75 кг и добыл 12-ю золотую медаль Украины на турнире

До 56 кг

Курт Уокер (Ирландия) Николай Буценко (Украина) Питер Макгрэйл (Великобритания) Шарафа Раман (Германия)

Каратэ



Кумитэ



Мужчины



До 75 кг

Станислав Горуна (Украина) Рафаэль Агаев (Азербайджан)

Женщины

До 61 кг

Анита Серегина (Украина) Цаша Ристич (Словения)

Анита Серегина сумела сломить сопротивление словенки Цаши Ристич (3:1)

До 55 кг

Ивет Горанова (Болгария) Анжелика Терлюга (Украина)

Станислав Горуна победил Рафаэля Агаева из Азербайджана (4:0) – это 6-я золотая медаль Украины в последний день соревнований

Напомним, Украина триумфально провела Европейские игры в Минске – с 51 медалью наша команда заняла третье место в общем зачете турнира, проиграв только Беларуси и России. В нашем активе после финиша последних соревнований 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Серебряные медали выиграли: Анна Плотицына (легкая атлетика, барьерный бег 100 м), Юлия Хаваладжи (вольная борьба до 53 кг), Оксана Ливач (вольная борьба до 50 кг), Александр Сыромятников/Олег Кухарик (гребля на байдарках и каноэ), Юрий Вандюк/Андрей Рыбачок (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Новикова (самбо до 48 кг), Алена Сайко (самбо до 64 кг), Катерина Москалова (самбо до 68 кг), Олег Верняев (гимнастика, многоборье, упражнения на коне), Олег Омельчук (стрельба из пневматического пистолета с 10 м), Антон Давыденко/Николай Просторов (синхронные прыжки на батуте), Светлана Малькова/Марина Кийко (синхронные прыжки на батуте), Николай Буценко (бокс в весовой категории до 56 кг), Алена Старикова (велотрек, категория "гит" на дистанции 500 м), Анжелика Терлюга (каратэ, кумитэ до 55 кг).

Бронзовые медали выиграли: Марина Бех-Романчук (легкая атлетика, прыжки в длину), Богдан Бондаренко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Евгений Барабанов (бокс, полусредний вес до 69 кг), Александр Хоцяновский (вольная борьба до 125 кг), Гор Оганесян (вольная борьба до 65 кг), Алла Черкасова (вольная борьба до 68 кг), Наталья Смаль (самбо до 72 кг), Галина Ковальская (самбо до 80 кг), Галина Мельник (каратэ до 68 кг), Валерий Чоботарь (каратэ до 84 кг), Диана Варинская (гимнастика, многоборье), Елена Костевич/Павел Коростылев (стрельба с малокалиберного пистолета с 25 м), Влада Никольченко (упражнения с обручем, упражнения с булавами), Петр Пахнюк (гимнастика, вольные упражнения), Игорь Радивилов (гимнастика, упражнения на кольцах и в опорном прыжке), Диана Варинская (гимнастика, упражнения на бревне).

Появилось видео, как украинская дзюдоистка выиграла Европейские игры, одолев в финале россиянку.