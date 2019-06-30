Семь стран собираются подготовить совместную резолюцию по поводу возвращения представителей Российской Федерации в ПАСЕ. Как сообщает "Польское радио", об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский.

Станислав Карчевский. Фото: newspix.pl

Карчевский сказал, что в разработке документа участвуют семь государств, которые 26 июня голосовали против возвращения делегации РФ в ПАСЕ и приостановили свое участие в этой организации. Маршал Сената Польши добавил, что совместная декларация будет подготовлена после празднования 450-летия подписания Люблинской Унии. Именно на торжествах в честь годовщины этого события, проходящих в Люблине, политики из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакия и Грузии вместе с поляками решили обсудить совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшний торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Зато мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее ", - поделился планами Карчевский.

Напомним, что в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы несмотря на сопротивление нескольких евродепутатов, приняла решение о возвращении России в организацию.

"Страна" писала о причинах такого решения и о реакции украинской делегации.