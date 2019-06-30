Принцесса Диана выражала интерес к съемкам продолжения фильма "Телохранитель" (The Bodyguard, 1992). Эти планы не сбылись из-за ее смерти в Париже в августе 1997 года. Об этом сообщил актер Кевин Костнер, сыгравший с певицей Уитни Хьюстон главные роли в киноленте, в интервью журналу People, передает УНН.

По словам Костнера, принцесса Диана выражала беспокойство относительно возможных последствий своего дебюта в кино. "Я помню, что она говорила по телефону невероятно любезно и задавала такие вопросы, как, например, планируем ли мы снимать сцену с поцелуем. Она говорила очень уважительно при этом", - отметил Костнер. "Она нервничала, потому что ее жизнь была очень регламентированной", - пояснил он, уточнив, что в продолжении картины действительно планировались любовные сцены.

Костнер впервые рассказал, что переговоры с Дианой помогла устроить бывшая жена среднего сына королевы Великобритании герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. По сюжету герой Костнера (телохранитель) защищает принцессу от навязчивых папарацци и фанатов. Со временем деловые отношения перерастают в романтические. Сценарий фильма был закончен в августе 1997 года, за день до гибели принцессы Дианы.

Как сообщала "Страна", сын принцессы Дианы обвинил папарацци в смерти матери.

Некоторые СМИ сообщали, что гибель принцессы Дианы была спланированным убийством.