В воскресенье, 30 июня, в Минске (Беларусь) завершились вторые Европейские игры, в которых разыграли 200 комплектов наград. Спортсмены из 50 стран Европы приняли участие в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Львиную долю наград пришлось на единоборства.

Украина оказалась в тройке стран-лидеров по количеству завоеванных наград - 51 медаль ( 16 - золото, 17 - серебро, 18 - бронза). На первое место в общекомандном первенстве уверенно вышла российская сборная, в активе которой 109 медалей (44 - золото, 23 - серебро, 42 - бронза). На второй ступени - спортсмены Беларуси с 69 трофеями (24 - золото, 16 - серебро, 29 - бронза).

В десятку лучших попали также Италия, Нидерланды, Германия, Грузия, Франция, Великобритания, Азербайджан.

Отметим, что в последний день соревнований украинские спортсмены завоевали 14 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.

Также мы сообщали, что украинская саблистка Харлан выиграла чемпионат Европы, одолев в финале фехтовальщицу с родины Д’Артаньяна.