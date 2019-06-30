Сегодня, 30 июня, Филарет (Михаил Денисенко в миру) заявил, что глава ПЦУ Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Даниила Чокалюка и воспитан Епифаний был в семье Чокалюков.

Покойный Чокалюк был давним соратником Филарета - ещё тогда, когда последний ушел из УПЦ (МП) в 1992 году.

В 1979 году Чокалюк закончил Одесскую семинарию. В том же году в Одесской области родился будущий глава ПЦУ Сергей Думенко. Однако детство и юность его прошли на родине Чокалюка – на Буковине.

Согласно официальной биографии Епифаний родился в 1979 году в селе Волково Ивановского района Одесской области.

Журналисты "Страны" поехали искать эту семью, рабочих, родственников в то самое Волково. Никого не нашли. Детство и школьные годы мальчик провел в селе Старая Жадова Черновицкой области, где жил и учился Даниил Чокалюк, которого Думенко почитает своим "духовным отцом".

Отметим, что служение в Киевском патриархате Епифаний начал в 2003 году с должности личного секретаря Чокалюка, тогда – "митрополита Ровенского". Занимал различные влиятельные должности а Ровенской епархии Киевского патриархата в последние годы жизни Чокалюка. После смерти последнего, Филарет забрал его питомца в Киев.

По данным источников "Страны", Чокалюк был также близок к Вселенскому патриарху Варфоломею. В конце 80-х он учился в аспирантуре Богословского факультета Салоникского университета. Там он привлек внимание Варфоломея (тогда еще митрополита Филадельфийского) – скорее не как способный студент, а как представитель Украины, переживавшей времена "возрождения национального самосознания" в преддверие распада СССР.

В подчиняющемся непосредственно Константинополю греческом монастыре Панагия Сумела, где останавливался Варфоломей, его келья располагалась рядом с кельей Чокалюка. Когда же Варфоломей стал патриархом Константинопольским, Чокалюк играл роль негласного коммутатора между ним и уже преданным анафиме Филаретом.

Обращает внимание на себя и тот факт, что Епифаний через двадцать лет после Чокалюка также стажировался в Греции (в Афинском университете), где мог иметь негласные контакты с Варфоломеем или его людьми.

Варфоломей целует Думенко. Фото: ТСН.ua

Теперь Филарет раскрытием "тайны Епифания", очевидно, хочет подтвердить, что последний "работает не на Украинскую церковь, а на Стамбульскую".

Отметим, что архиерей Киевского патриархата, митрополит Ровенский и Острожский Даниил (Чокалюк) умер в 2005 году, на 47-м году жизни.

Напомним, что Филарет создает собственный Синод из священнослужителей под санкциями от ПЦУ.

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