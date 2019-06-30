В Украину с понедельника, 1 июля, возвратятся солнце и жара, которые продлятся в стране до середины недели. Порывы ветра и осадки не предвидятся. Температура воздуха составит +11°...+19° ночью. Днем столбики термометров прогреются до 24−34° тепла. Ветер западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 1 июля обещают солнечную погоду. Температура ночью +15...+17°, днем +31...+33°. Во Львове завтра ожидается хорошая, солнечная погода. Температура воздуха ночью составит +15...+17°, днем +31...+33°. В Одессе понедельник порадует солнечной погодой. По информации Гидрометцентра, ночью температура воздуха +14...+16°, а днем +32...+34°.

В Днепре в ближайшие сутки осадки не предвидятся. Ночью температура воздуха прогреется до +14...+16°, днем прогнозируют +27...+28°. В Харькове 1 июля прогнозируют тепло. Столбики термометров ночью покажут +11...+13°, днем +26...+28°. В Карпатах 1 июля синоптики обещают солнечную и жаркую погоду. Воздух ночью погреется до +16...+18°, днем +29...+31°.

Фото: meteo.gov.ua

Геомагнитная обстановка в Украине 1 июля ожидается относительно спокойная. Магнитные бури в Киеве не прогнозируются.

Как сообщала "Страна", в Европе из-за аномальной жары погибли уже 8 человек.

Также синоптик опубликовала карту, как вся Европа даже вечером изнывает от адской жары.