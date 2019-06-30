"Шахтер" во втором контрольном матче на сборах обыграл софийский ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил на 9-й минуте 18-летний Даниил Сикан. Об этом сообщает "Трибуна".

Встреча проходила в австрийском Гредиге. Удар 18-летнего нападающего "Шахтера" на 9-й минуте оказался единственным голом в матче. Таким образом, "Шахтер" выиграл второй матч под руководством нового главного тренера Луиша Каштру.

Наставник дончан выпустил на первый и второй тайм разные составы. В первые 45 минут сыграли Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Марлос, Соломон, Матвиенко, Сикан, Исмаили, Болбат и Коваленко. Во втором тайме на поле появились Шевченко, Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Патрик, Пихаленок, Маркос Антонио, Фернандо, Тете.

"Шахтер" (1 тайм): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Марлос, Степаненко, Коваленко, Соломон, Тайсон – Сикан

"Шахтер" (2 тайм): Шевченко – Бутко, Хочолава, Бондарь, Сиприано – Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок (Танковский, 81) – Тете, Фернандо, Сикан (Додо, 56)

В сезоне 2018/2019 ЦСКА занял 2-е место в чемпионате Болгарии. Напомним, в первом контрольном матче "Шахтер" обыграл чемпиона Болгарии "Лудогорец".

Напомним, новый коуч "Шахтера" Луиш Каштру на первый сбор в Германию взял 28 игроков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Шахтере рассказали, чем займется Дарио Срна, вернувшись в клуб.

Отметим, что новый сезон "Шахтер" откроет игрой за Суперкубок Украины – 28 июля в Одессе команде Луиша Каштру будет противостоять "Динамо".