7 человек, в том числе 5 детей, получили травмы в результате несчастного случая в Кривом Роге (Днепропетровская область), где надувной батут перевернулся из-за сильного порыва ветра. Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 29 июня, около 19:30 в микрорайоне Восточный-2, сообщает "Первый Криворожский".

Уточняется, что находившиеся рядом взрослые пытались удержать батут и вытащить из него детей. В результате ЧП пострадали двое взрослых - мама и бабушка детей, которые находились на батуте. Одну из женщин госпитализировали во Вторую городскую больницу. У пятерых детей, которые упали на землю и некоторое время были накрыты перевернувшимся батутом, незначительные ушибы и шок.

По данным издания, пострадавшие вызывали полицию, но те так и не приехали. Поэтому взрослые сами пришли в райотдел полиции писать заявления.

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