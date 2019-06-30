Нидерландский политик социал-демократ Франс Тиммерманс может стать следующим главой Еврокомиссии. О данной возможности заявили европейские дипломаты и чиновники в воскресенье, 30 июня, за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где будет обсуждаться назначения руководителей топ-институтов блока. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава Евросовета Дональд Туск провел консультации с представителями ведущих фракций Европарламента. На встрече Туск заявил, что предложит пост президента Еврокомиссии политическому блоку социал-демократов. Туск не называл конкретных имен, однако именно Тиммерманс был главным кандидатом на пост главы ЕК от социал-демократов на выборах в Европейский парламент.

По словам двух дипломатов и одного советника Европейского парламента, Тиммерманс может быть избран вопреки жесткому сопротивлению со стороны восточноевропейских стран. "Похоже, что Тиммерманс выдвинут на пост президента Еврокомиссии", - сказал агентству один дипломат, участвовавший в переговорах. Эту информацию подтвердил другой дипломатический источник.

Тиммерманс - неприятная кандидатура для восточных государств ЕС, таких как Венгрия и Польша. Они критикуют его за участие в процессах, которые блок ведет в связи с беспокойством о нарушении верховенства права в обеих странах. Ожидается, что кандидатуру Тиммерманса, который сейчас является высокопоставленным чиновником Европейской комиссии и был министром иностранных дел Нидерландов, утвердят на ужине 28 лидеров в Брюсселе в воскресенье вечером.

Франс Тиммерманс. Фото: facebook.com/frans.timmermans

Ранее "Страна" сообщала, что Еврокомиссия планирует приостановить безвиз для некоторых стран. Также Еврокомиссар по правам человека Дуня Миятович решила посетить Крым.

Напомним, что названа дата, когда Еврокомиссия собирается продлить экономические санкции против России.