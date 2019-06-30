Восковую фигуру британского премьера Терезы Мэй уберут из Музея мадам Тюссо в Лондоне на склад. Такое решение приняли на основе результатов голосования среди посетителей, пишет издание The Sunday Times.

Фигуру исключили из экспозиции до того, как был избран новый глава британского правительства, тем самым инсталляция фасада премьерской резиденции с черной дверью под номером "10" осталась пустой.

Восковая фигура Терезы Мэй. Фото: twitter.com/MadameTussauds

Уточняется, что создание восковой Мэй обошлось музею в 150 тысяч фунтов (около 190 тысяч долларов или почти 5 миллионов гривен). Если новым главой правительства будет избран Борис Джонсон, музей сможет сэкономить на изготовлении его фигуры - восковая статуя Джонсона была сделана еще в 2009 году, когда он был градоначальником Лондона.

Напомним, восковая Тереза Мэй была представлена в Музее мадам Тюссо в ноябре 2017 года. В экспозиции она занимала место рядом с копиями президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщалост, 24 мая Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку и расплакалась. Однако выполнять обязанности премьер-министра она будет до тех пор, пока парламент не изберет нового главу правительства. Пока на этот пост претендуют два кандидата - экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и сменивший его на посту главы британской дипломатии Джереми Хант.

Также мы сообщали, что в Сети сравнили, как всего за три года ухудшилось настроение Мэй при рукопожатии с Путиным.