Американский сценарист и оскароносный режиссер Оливер Стоун представит документальный фильм в рамках 65-го кинофестиваля в Таормине, который пройдёт на Сицилии с 30 июня по 6 июля. Об этом сам режиссер сообщает на своей странице в Facebook.

"Сейчас я как раз еду на Сицилию на Кинофестиваль в Таормине, где возглавлю жюри. Также я впервые представлю наш новый документальный фильм "Revealing Ukraine" ("Открывая Украину"), снятый режиссером Игорем Лопатенком, который является продолжением фильма "Украина в огне", - пишет Оливер Стоун.

Фото: Oliver Stone/Facebook

Документальный фильм американского режиссера украинского происхождения Игоря Лопатенко, повествует про события 2014 года в Украине, раскрывает связь между вмешательством в американские выборы и Украиной, анализирует причины сегодняшнего конфликта на Донбассе. Стоун также появляется в фильме. Он в частности, берет интервью у украинского политика, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя!" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Отметим, Оливер Стоун является обладателем трех премий Американской киноакадемии "Оскар". Первую он получил в 1978 за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера "Полуночный экспресс". Две остальные награды были вручены ему уже как режиссеру двух фильмов из "вьетнамской трилогии" - "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".

Как сообщала "Страна", ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал выход Медведчука из Минских переговоров.

Напомним, ранее "Страна" писала, что украинцев больше всего волнует война на Донбассе, низкие зарплаты и высокая "коммуналка".