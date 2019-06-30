У 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, в то время, как у 42% опрошенных такая уверенность все-таки есть. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, пишет "Корреспондент".



По данным социологов, чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать представители молодежи, а также люди с высоким уровнем образования. Реже всего такую уверенность проявляют пенсионеры, и те, кто имеет сравнительно невысокий образовательный уровень.



Уточняется, что опрос проводилив период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.



Ранее "Страна" писала о том, что в 2018-м году в Киеве зафиксировали наибольшее количество разводов за последние годы.

Также мы сообщали, что менее половины украинцев довольны своей работой и доходами.