Украинская поп-дива Тина Кароль опубликовала серию снимков с пляжа, на которых она в откровенном костюме из легкого трикотажа. На эффектных кадрах певица бежит в коротких шортах по пляжу и позирует лежа на песке. Снимки появились на странице артистки в Instagram.

Менее чем за сутки фото набрало более 41 тысячи лайков и несколько сотен восторженных комментариев. Фолловеры не скупились на комплименты, восхищаясь стройной фигурой, женственностью и красотой любимой артистки: "Побежали летать",

"Огоо, как картинка с пинтереста, или обложка журнала", "Какая красота, Малышка", "Тинааааа, это точно ты?! Воздуха, срочно!", "Боже, какое это счастье, просто так бежать! Просто быть свободной, даже просто на секунду, свободной от всего!", "О, Тина ты наконец-то где-то отдыхаешь?", "Летящей походкой", "Держите меняяяяяя, я... Я не знаю что сказать... Это просто невероятно", "Я влюбилась в серию этих фоток, что будет дальше?? Это просто огооонь, тигрица наша", "Ну нельзя же быть такой идеальной".

Фото: instagram.com/tina_karol

Как сообщала "Страна", Тина Кароль записала с "Бумбоксом" первую в жизни дуэтную композицию.

Ранее в сеть попало фото Тины Кароль без макияжа.

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