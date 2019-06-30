Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о том, что возле линии соприкосновения исчез беспилотник дальнего радиуса действия на подконтрольной боевикам территории Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии.

"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения)", - говорится в отчете СММ.

Отмечается, что связь с БПЛА потеряли во время попытки посадить беспилотник в районе к югу от р. п. Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

В миссии не назвали причину инцидента, наблюдатели пытаются установить точное местоположение своего летательного аппарата.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп поблагодарил за мудрость Иран, который сбил только беспилотник, а не самолет с людьми.

Также мы сообщали, что американский беспилотник пять часов вел воздушную разведку у берегов Крыма и Кубани.