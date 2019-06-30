Как минимум три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь. Об этом сообщает Buisness Insider со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что неработающие спутники относятся к проекту Starlink, целью которого является создание глобальной сети передачи интернет-трафика. Как заявил представитель компании, они "более не работают" и будут постепенно "пассивно сходить с орбиты".

"Иными словами, три космических аппарата потерпели неудачу и упадут на Землю, вероятно, в течение года из-за их относительно низкой орбиты в 273 мили (440 км) над поверхностью планеты", - говорится в публикации. Еще 45 спутников вышли на конечную орбиту. Остальные пока ее не достигли.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск не исключал, что при реализации проекта что-то может пойти не так, как планировалось. "Здесь очень много технологий, и возможно, что некоторые спутники не будут работать", - предупреждал он журналистов 15 мая.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink была запущена с космодрома на мысе Канаверал в конце мая. До этого запуск дважды откладывали из-за погодных и технических причин.

Ранее "Страна" писала о том, что SpaceX запускает на орбиту сверхтяжелую ракету с 24 спутниками и прахом 152 человек.

Таке мы сообщали, что опубликовано видео полета "поезда" Илона Маска из 60 спутников.