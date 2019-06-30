Три из 60 запущенных SpaceX спутников не выходят на связь и упадут на Землю
Как минимум три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь. Об этом сообщает Buisness Insider со ссылкой на представителя компании.
Уточняется, что неработающие спутники относятся к проекту Starlink, целью которого является создание глобальной сети передачи интернет-трафика. Как заявил представитель компании, они "более не работают" и будут постепенно "пассивно сходить с орбиты".
"Иными словами, три космических аппарата потерпели неудачу и упадут на Землю, вероятно, в течение года из-за их относительно низкой орбиты в 273 мили (440 км) над поверхностью планеты", - говорится в публикации. Еще 45 спутников вышли на конечную орбиту. Остальные пока ее не достигли.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск не исключал, что при реализации проекта что-то может пойти не так, как планировалось. "Здесь очень много технологий, и возможно, что некоторые спутники не будут работать", - предупреждал он журналистов 15 мая.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink была запущена с космодрома на мысе Канаверал в конце мая. До этого запуск дважды откладывали из-за погодных и технических причин.
Ранее "Страна" писала о том, что SpaceX запускает на орбиту сверхтяжелую ракету с 24 спутниками и прахом 152 человек.
Таке мы сообщали, что опубликовано видео полета "поезда" Илона Маска из 60 спутников.