Партия Михаила Саакашвили "Рух нових сил" потребовала от ЦИК провести повторную жеребьевку порядковых номеров партий в избирательном бюллетене. Об этом передает Укринформ.

"Вы последняя политическая сила, которая должна быть включена в избирательный бюллетень. И единственный номер, на который вы можете рассчитывать, если мы сейчас продолжим жеребьевки, это лишь номер 22, оставшийся в барабане", - пояснила председатель ЦИК Татьяна Слипачук представителю "РНС" Павлу Богомазову.

В свою очередь Богомазов отметил, что такая ситуация произошла "не по их вине", и отметил, что позиция РНС - проведение повторной жеребьевки.

Большинство присутствующих на совещании в ЦИК представителей политпартий высказались против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в избирательном бюллетене.

Члены ЦИК пошли в совещательную комнату для окончательного решения.

Напомним, что сегодня, 30 июня в ЦИК должны утвердить очередность размещения партий в бюллетене.

Также ЦИК Украины зарегистрировал почти сотню кандидатов в депутаты от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.