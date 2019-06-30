В Польше опубликовали документ "Миграционная политика", в котором указаны проблемы рынка труда страны, где сообщается о значительном увеличении предложения рабочей силы. Об это пишет "Польское радио".

В тексте говорится, что иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции, то есть быть сосредоточенной на нынешних потребностях рынка труда, с особым учетом недостатка в компетенциях, с поощрением к возвращению поляков с Востока, а также созданием системы интеграции и ассимиляции иностранцев, планирующих остаться в Польше.

"В то же время миграционная политика должна быть подчинена принципам безопасности государства и эффективно предотвращать злоупотребления и нарушения, сопровождающие миграционные процессы и бороться с ними", - говорится в документе.

Также поляки пишут, что в связи с изменениями демографической ситуации, нужно также рассмотреть возможность начать активные меры для миграции с целью переселения "из выбранных стран".

"Механизмы отбора должны принимать во внимание как квалификацию иностранцев, так и факторы, помогающие в их интеграции, а затем ассимиляции, они также должны разрешить временное приостановление или ограничение потока иностранцев в пределах отдельных миграционных каналов", - отмечено в документе.

Отметим, что "Миграционную политику Польши" должно еще утвердить правительство Польши. Документ намерены обновлять каждые три года.

Напомним, что обладателями 70% разрешений на работу в Польше стали украинские заробитчане.

Также в Польше ожидают в ближайшие месяцы приезда полумиллиона заробитчан из Украины.