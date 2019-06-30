Чемпион мира и Европы по боксу украинец Александр Хижняк выиграл золотую медаль в заключительный день II Европейских игр, которые проходят в столице Беларуси - Минске. Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что в финальном поединке весовой категории до 75 кг Хижняк уверенно победил итальянца Сальваторе Кавальяро со счетом 5:0.

Фото: Александр Хижняк

В активе сборной Украины теперь 12 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей и третье место в общекомандном зачете Европейских игр.

Напомним, что сегодня чемпионом Европейских игр также стал украинский борец Жан Беленюк, который одолел соперника из Азербайджана.

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