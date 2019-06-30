В Киеве в Оболонском районе в местном кафе произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение ноги. Происшествие случилось на улице Автозаводской, сообщает пресс-служба полиции.

"Между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги. Правонарушителей оперативно задержали наряды патрульных и доставили их в территориальное управление полиции", - сказано в сообщении.

Свидетели происшествия сообщили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал пистолет, и выстрелил в оппонента. Пострадавшему вызвали "скорую помощь".

Позже компания стрелка скрылась с места происшествия на автомобиле. Полиция через час нашла автомобиль по ориентировке. В машине были двое мужчин и двое девушек. В салоне авто полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Все четверо граждане другого государства.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий, с целью установления роли каждого из подозреваемых в совершении преступления.

Фото: НПУ

Напомним, что в Винницкой области арендатор ставка открыл стрельбу по двум парням.

Также появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке "Барабашово" в Харькове.