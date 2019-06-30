Кипр решил проигнорировать законопроект США, призывающий Никосию не предоставлять свои порты и инфраструктуру для российских кораблей. Об этом заявил глава Минобороны страны Саввас Ангелидис, передает riknews.

"Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставлять объекты для российских или других судов", - сообщил министр обороны и отметил, что Кипр по-прежнему настроен на улучшение отношений с США.

Таким образом Саввас Ангелидис отреагировал на американский законопроект сенаторов Боба Менендеса и Марко Рубио (также авторы двух вариантов рассматриваемых законопроектов об антироссийских санкциях), который вносит изменения в стратегию США в Восточном Средиземноморье. Законопроект, в частности, предусматривает снятие эмбарго на поставки оружия Кипру, но при условии того, что Никосия перестанет обслуживать российские корабли в своих портах. Кроме того, документ предполагает запрет на поставку истребителей F-35 Турции в том случае, если Анкара продолжит процедуру покупку российских систем С-400.

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