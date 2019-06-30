В понедельник, 1 июля, комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом "Громадському" сообщила глава комитета народный депутат Анна Гопко.

Также комитет рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины.

Кроме того, парламентарии обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский обвинил Климкина в том, что он ставит под угрозу возвращение украинских моряков. Глава Украины заявил, что возмущен по поводу действий министра иностранных дел Павла Климкина, который не посоветовался с ним прежде чем ответить на ноту РФ по поводу пленных моряков.

После этого глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у ведомства были все полномочия для того, чтобы дать ответ на ноту РФ относительно суда над захваченными украинскими моряками, без согласования с президентом Владимиром Зеленским.