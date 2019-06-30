На II Европейских играх, которые проходят в Минске, в заключительный девятый медальный день, украинец Жан Беленюк взял золото в турнире по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Укринформ.

Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр-2019 в весовой категории до 87 кг. Уточняется, что финальной схватке за "золото" Беленюк поборол Ислама Аббасова из Азербайджана - 3: 1.

Фото: ukrinform.ua

В активе украинских спортсменов уже 40 наград - 11 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых.

Европейские игры, или Европиада - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов из стран Европы, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана - Баку.

Ранее "Страна" писала о том, что сборная Украины вышла на третье место в медальном зачете Европейских игр в Минске.

Также мы сообщали, что появилось видео, как украинская дзюдоистка выиграла Европейские игры, одолев в финале россиянку.