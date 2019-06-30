В Житомире из-за угрозы минирования с трех вокзалов эвакуировали около 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел 29 июня, когда 14:17 мужчина, не представившись, сообщил на номер "102" о заминировании вокзала в городе.

"По адресам расположения железнодорожного и автовокзала, а также автостанции выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и представители экстренных служб. Из помещений была проведена эвакуация и ограничен доступ к потенциально опасной территории на период ее обследования", - говорится в сообщении.

В ходе проверки взрывоопасных предметов не обнаружили. Начато уголовное производство по ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет заключения.

"Полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении: 37-летнего жителя с.Попельня. Свою причастность мужчина признал", - сообщили правоохранители.

Напомним, что в Черкассах из-за сообщения о минирования вокзала эвакуировали 150 человек.

Также в МВД хотят усилить наказание за ложное минирование и изменить алгоритм реагирования на "фейки".