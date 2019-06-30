Определились все четыре полуфиналиста 46-го Кубка Америки по фтболу, матчи которого проходят в пяти городах Бразилии в период с 14 июня по 7 июля. Участие в нем принимали 12 национальных сборных: десять представителей Южной Америки, а также две приглашенные команды из Азии - Катар и Япония.

На групповом этапе команды были разделены на три группы. В плей-офф вышли восемь лучших команд - сборные, занявшие первые и вторые места в каждом из квартетов, а также две лучшие команды из занявших третьи места.

Групповой этап

Группа А

1-й тур: Бразилия - Боливия - 3: 0, Венесуэла - Перу - 0: 0

2-й тур: Боливия - Перу - 1: 3, Бразилия - Венесуэла - 0: 0

3-й тур: Перу - Бразилия - 0: 5, Боливия - Венесуэла - 1: 3

Итоговое турнирное положение: Бразилия - 7 очков, Венесуэла - 5, Перу - 4, Боливия - 0

Группа В

1-й тур: Аргентина - Колумбия - 0: 2, Парагвай - Катар - 2: 2

2-й тур: Колумбия - Катар - 1: 0, Аргентина - Парагвай - 1: 1

3-й тур: Катар - Аргентина - 0: 2, Колумбия - Парагвай - 1: 0

Итоговое турнирное положение: Колумбия - 9 очков, Аргентина - 4, Парагвай - 2, Катар - 1

Группа С

1-й тур: Уругвай - Эквадор - 4: 0, Япония - Чили - 0: 4

2-й тур: Уругвай - Япония - 2: 2, Эквадор - Чили - 1: 2

3-й тур: Чили - Уругвай - 0: 1, Эквадор - Япония - 1: 1

Итоговое турнирное положение: Уругвай - 7, Чили - 6 очков, Япония - 2, Эквадор - 1

Матчи плей-офф

1/4 финала

28 июня. Бразилия - Парагвай - 0: 0, по пенальти - 4: 3

28 июня. Венесуэла - Аргентина - 0: 2

29 июня. Колумбия - Чили - 0: 0, по пенальти - 4: 5

29 июня. Уругвай - Перу - 0: 0, по пенальти - 4: 5

1/2 финала

3 июля. 3:30. Бразилия - Аргентина

4 июля. 3:30. Чили - Перу

Матч за третье место

6 июля. 22:00

Финал

7 июля. 23:00

Ранее "Страна" писала о том, что Бразилия первой вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу, обыграв Парагвай в футбольной лотерее.

Также мы сообщали, что Месси и Со обыграли Венесуэлу, и теперь в полуфинале Кубка Америки по футболу нас ждет горячее шоу Бразилия - Аргентина.