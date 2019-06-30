В США на аукцион продадут видео, где показаны первые шаги астронавта Нила Армстронга на Луне. Об этом передает Reuters.

Пленку на торги выставил бывший стажер-механик NASA, который купил грузовик с видеокассетами для перепродажи.

"Я понятия не имел, что в них есть что-то ценное", - рассказал мужчина. Он продал несколько кассет на телевидение за 50 долларов, как болванки для перезаписи и уже собирался пожертвовать остальные церкви, когда выяснил что на них записано.

Три ленты из всех оказались уникальными. На одной из них запечатлены шаги Армстронга и его знаменитые слова: "Это один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества".

По словам мужчины, кассета является единственной сохранившейся оригинальной записью первых шагов человека на Луну. Лента будет продана за 2 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке 20 июля.

Напомним, что аукционный дом Sotheby's продали любителю искусства из Израиля за астрономическую сумму.

Также эскиз "Музы" Пикассо выставили на аукцион в Париже за 300 тысяч евро.