Взрыв газа в жилом доме произошел в воскресеенье, 30 июня, утром в селе Нелипино Савеловского района на Закарпатье. Об этом сообщается на сайте региональной ГСЧС.

Уточняется, что в результате взрыва газовоздушной меси поврежден дом. Травмированы два человека - мужчина и ребенок. В частности, у владельца квартиры диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела, а в его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.

Ппострадавшие госпитализированы в больницу, а спасатели провели разведку на месте взрыва и потушили незначительные очаги возгорания.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гараже.

Фото: zk.dsns.gov.ua

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