Макрон пообещал приехать в Москву на парад 9 мая
Во время саммита G20 в японской Осаке президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - отметил французский лидер.
Он подчеркнул, что "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся".
Отметим, что саммит G20 в японской Осаке проходил 28-29 июня.
Ранее "Страна" сообщала, Макрон рассказал о ближайших планах встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину и "Нормандский формат".
Также Макрон поприветствовал Путина по-русски во время саммита G20.
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