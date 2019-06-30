Во время саммита G20 в японской Осаке президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - отметил французский лидер.

Он подчеркнул, что "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся".

Отметим, что саммит G20 в японской Осаке проходил 28-29 июня.

Ранее "Страна" сообщала, Макрон рассказал о ближайших планах встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину и "Нормандский формат".

Также Макрон поприветствовал Путина по-русски во время саммита G20.